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Son dakika haberi Gülistan Şaylemez'i öldüren kardeşi tutuklandı!

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Gülistan Şaylemez'i (37),sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren kardeşi Abdullah Şaylemez (28),tutuklandı.

TUTUKLANDI! Son dakika: Gülistan Şaylemez'i öldüren kardeşi tutuklandı!
Gülistan Şaylemez'i öldüren kardeşi tutuklandı!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Diyarbakır'da, sokak ortasında öldürülen Gülistan Şaylemez'in (37),kardeşi Abdullah Şaylemez (28) tarafından vurulduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla cinayetten 3 saat sonra yakalanan Şaylemez'in, emniyetteki ilk ifadesinde, ablasını "namus meselesi" yüzünden öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Gülistan Şaylemez'in, 10 gün önce babası Abdülvehap Şaylemez ve akrabası A.S.'den şikayetçi olduğu da ortaya çıktı. Kardeş Abdullah Şaylemez tutuklandı.

Olay, geçen akşam Diyarbakır Adliyesi'nin karşındaki Lise 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Gülistan Şaylemez'e, bir süre beraber yürüdüğü kardeşi daha sonra arkasından tabancayla 5 el ateş etti. Gülistan, kanlar içinde yere yığılırken, kardeşi de olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Gülistan Şaylemez'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak, delil araması yaptı.

3 SAATTE YAKALANDI

Olayın ardından bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çevredeki görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu ve güvenlik kamerası görüntüleri incelenmeye alındı.

Görüntülerde, siyah bereli ve kapüşonlu kişinin kaçtığı görüldü. Güzergahlardaki kameraları dakikalarca izleyen ekipler, şüphelinin, Gülistan´ın erkek kardeşi Abdullah Şaylemez olduğunu belirledi. Polis, Şaylemez'i yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan araştırma ve incelemeler sonucu Abdullah Şaylamez'in Bağlar ilçesinde saklandığını saptayan ekipler, adrese düzenledikleri operasyonla cinayetten 3 saat sonra olayda kullandığı silahla yakaladı.

İFADESİNDE "NAMUS MESELESİ" DEDİ

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Abdullah Şaylamez, polis merkezine getirilerek, sorguya alındı. Şaylemez´in, ilk ifadesinde, ablası Gülistan'ı 'namus meselesi' nedeniyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Emniyetteki sorgusu süren Şaylemez'in işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

GÜLİSTAN, BABASI VE AKRABASINDAN ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Öte yandan Gülistan'ın, 10 gün önce babası Abdülvehap Şaylemez ve akrabası A.S.'den şikayetçi olmak için Bağlar Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Aile İçi Şiddet Birimi'ne başvurduğu öğrenildi. Gülistan'ın 14 Şubat'ta ise Abdülvehap Şaylemez ve akrabası A.S. hakkında Sur Emniyet Müdürlüğü'nde şikayetiyle ilgili ek ifade verdiği belirlendi.

TUTUKLANDI

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Gülistan Şaylemez'i (37),sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren kardeşi Abdullah Şaylemez (28),tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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