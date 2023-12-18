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        Haberler Gündem Son dakika: AFAD duyurdu! Gümüşhane'de 4.3 büyüklüğünde korkutan deprem!

        Son dakika haberi Gümüşhane'de 4.3 büyüklüğünde deprem!

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Kelkit ilçesinde meydana gelen 4,3 şiddetindeki depremde ilk etapta olumsuz bir durum olmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 18.12.2023 - 01:38 Güncelleme: 18.12.2023 - 01:59
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        Gümüşhane'de 4.3 büyüklüğünde deprem!
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.15'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 15,03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

        VALİ TANRISEVER'DEN AÇIKLAMA

        Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gümüşhane Kelkit merkezli 4,3 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. İlk etapta karşılaşılan olumsuz bir durum yoktur. Saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Hepimize geçmiş olsun. Rabbim beterinden korusun." ifadelerini kullandı.

        Deprem, Trabzon ve çevre illerde de hissedildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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