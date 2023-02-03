Güney Sudan'ın Equatoria eyaletinde sığır çobanları ve köylüler arasında çatışmada 27 kişinin öldüğü açıklandı.
Reuters, bir mülteci kampından 6 kişinin öldürülmesi sonrası çobanların Perşembe günü 21 kişiyi öldürerek misilleme yaptığını da ifade etti.
2013-2018 yılları arasında Güney Sudan'da şiddet olayları önemli ölçüde azaldı
ancak son yıllarda düşük seviyeli çatışmalar düzenli olarak alevleniyor.
Öte yandan Papa'nın Güney Sudan'a varması bekleniyor. Papa'ya eşlik eden Canterbury Başpiskoposu Güney Sudan'a yaptığı ziyaret öncesi son cinayetler karşısında dehşete düştüğünü söyledi.
* Haberin görseli Reuters'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.
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