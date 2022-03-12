Güreşte iki bronz madalya geldi

79 kiloda Abdulvasi Balta ve 65 kiloda Hamza Alaca bronz madalya kazandı. Şampiyonada 57 kiloda bronz madalya için mindere çıkan Yusuf Demir rakibine yenilince Avrupa 5'incisi oldu. 70 kiloda Ömer Faruk Çayır ve 97 kiloda Samet Ocak ise şampiyonayı Avrupa 7'ncisi olarak madalyasız bitiren sporcular oldu.

U23 Serbest stil Erkekler Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde yarın milli sporcular, 2 altın, 3 bronz madalya için mindere çıkacak.

ALTIN MADALYA İÇİN MÜCADELE EDECEK SPORCULAR

61 kilo finalinde Emrah Ormanoğlu, Fransız rakibi Khamzat Timurovitch Arsamerzouev karşısında altın madalya için güreşecek.

92 kilo finalinde Feyzullah Aktürk, Alman rakibi Joshua David Philip Morodion ile altın madalya için karşılaşacak.

BRONZ MADALYA MÜCADELESİ VERECEK SPORCULAR

74 kiloda İsmet Çiftçi, repesajdan gelecek Ermeni/Avusturya galibiyle bronz madalya için mücadele edecek.

86 kiloda Emre Çiftçi, bronz madalya için repesajdan gelecek Fransız/ Bulgar rakibi ile karşılaşacak.

125 kiloda Adil Mısırcı, İsrailli Lior Altshauler karşısında bronz madalya mücadelesi verecek.