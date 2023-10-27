Son dakika haberi Guterres: Tarih hepimizi yargılıyor BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki insani krize ilişkin "Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Bu bir kader anı. Tarih hepimizi yargılıyor" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve burada yaşanan büyük insani krize ilişkin "Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Bu bir kader anı. Tarih hepimizi yargılıyor" dedi.

Guterres, Filistin'deki durumun ilerisi için daha kötü sonuçlara işaret ettiğini de söyledi. "Köklü bir değişiklik olmadığı takdirde, Gazze halkı eşi benzeri görülmemiş bir çığ gibi büyüyen insani acıyla karşı karşıya kalacaktır" diyen Guterres, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Birleşmiş Milletler'den İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni hedef göstermesi hakkında ise "Sağlık tesislerine yönelik herhangi bir saldırı uluslararası insancıl hukukun ihlali olacaktır" açıklaması yapıldı.

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