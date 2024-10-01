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        Son dakika haberi Guterres'ten Lübnan'da ateşkes çağrısı

        BM Genel Sekreteri Guterres, Lübnan'da acil ateşkes çağrısı yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 18:05 Güncelleme: 01.10.2024 - 18:35
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        Guterres'ten Lübnan'da ateşkes çağrısı
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        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Lübnan'da artan gerginlikten derin endişe duyduğu ve acil itidal çağrısında bulunduğu bildirildi.

        BM Sözcülük Ofisi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonucu artan gerginliğe ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Guterres'in bu sabah Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, Genel Sekreter'in, Başbakan'a "Tüm BM sistemi Lübnan'a destek olmak için hazır." mesajını verdiği ifade edildi.

        Açıklamada, Genel Sekreter'in Lübnan'da artan gerginlikten derin endişe duyduğu ve acil itidal çağrısında bulunduğu bildirildi.

        Guterres'in acilen ateşkes sağlanması ve Lübnan'da kapsamlı savaşın her ne pahasına olursa olsun engellenmesi gerektiğini vurguladığı belirtilen açıklamada, aynı zamanda Lübnan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğinin altını çizdiği aktarıldı.

        Açıklamada, Genel Sekreter'in irtibatlarını sürdüreceği, sahadaki temsilcilerin ise gerginliği azaltmak için çaba sarf etmeye devam edeceği ifade edildi.

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