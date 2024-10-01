Son dakika haberi Guterres'ten Lübnan'da ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Lübnan'da artan gerginlikten derin endişe duyduğu ve acil itidal çağrısında bulunduğu bildirildi.

BM Sözcülük Ofisi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonucu artan gerginliğe ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Guterres'in bu sabah Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, Genel Sekreter'in, Başbakan'a "Tüm BM sistemi Lübnan'a destek olmak için hazır." mesajını verdiği ifade edildi.

Açıklamada, Genel Sekreter'in Lübnan'da artan gerginlikten derin endişe duyduğu ve acil itidal çağrısında bulunduğu bildirildi.