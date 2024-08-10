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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hadziahmetovic resmen Çaykur Rize'de - Beşiktaş Haberleri

        Hadziahmetovic resmen Çaykur Rize'de

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic'i transfer ettiğini açıkladı. Karadeniz temsilcisi sosyal medya hesabından transferi duyurdu. 27 yaşındaki Bosna Hersekli oyuncu geçtiğimiz sezon 18 lig maçında forma giydi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 16:20 Güncelleme: 10.08.2024 - 16:20
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        Hadziahmetovic resmen Çaykur Rize'de
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic'i transfer ettiğini açıkladı. Karadeniz temsilcisi sosyal medya hesabından transferi duyurdu. 27 yaşındaki Bosna Hersekli oyuncu geçtiğimiz sezon 18 lig maçında forma giydi.

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