Hadziahmetovic resmen Çaykur Rize'de
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic'i transfer ettiğini açıkladı. Karadeniz temsilcisi sosyal medya hesabından transferi duyurdu. 27 yaşındaki Bosna Hersekli oyuncu geçtiğimiz sezon 18 lig maçında forma giydi
Giriş: 10.08.2024 - 16:20 Güncelleme: 10.08.2024 - 16:20
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic'i transfer ettiğini açıkladı. Karadeniz temsilcisi sosyal medya hesabından transferi duyurdu. 27 yaşındaki Bosna Hersekli oyuncu geçtiğimiz sezon 18 lig maçında forma giydi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ