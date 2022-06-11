Son dakika haberi: İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! Doktor, "şok geçirmesi lazım" dedi... Akrabaları bakın ne yaptı!

Hafıza kaybı yaşayan kadına şok geçirttiler! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da, dün sabah saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan bir sokakta, servis aracının arkasına saklanan biri, sokaktan geçen kadınlara kurusıkı tabanca ile ateş edip, kaçtı.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

DHA'da yer alan son dakika haberine göre olayda şans eseri 2 kadın da yara almadı. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Öte yandan saldırganın kaçtığı ve 2 kadının olay sonrası yürüyerek yollarına devam ettiği anlar bir işyerinin kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada ortaya çıkması üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından polis ekipleri, saldırganı yakaladı. İfadesi alınmak üzere saldırgan ile beraber kadının yakınları da polis merkezine götürüldü.

ŞOK YAŞAMASI İÇİN ATEŞ ETMİŞLER

Kadının akrabaları verdikleri ifadede, "Görüntülerdeki kadın, akrabamız. Bir kaza sonucu hafıza kaybı yaşadı. Hafıza kaybının geçmesi için doktoru, 'Şok geçirmesi lazım' dedi. Biz de böyle bir şey planladık" diye konuştu.

ATEŞ AÇAN KADININ AKRABASI ÇIKTI

Öte yandan kadına ateş eden kişinin de, akrabası olduğu öğrenildi. Kadın ise akrabalarından şikayetçi olmadı.

"SİLAH SESLERİNİ DUYDUM"

Dükkanın da oturduğu sırada silah seslerini duyduğunu söyleyen Ramazan Özdoğan, "Sabah dükkanımı açtım. Silah seslerini duydum. Dükkan çıkıp, baktığımda hiçbir şey görmedim. Olayın neden olduğun bilmiyorum. Kurusıkı tabanca ile ateş edildiğini öğrendim" dedi.