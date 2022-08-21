Haji Wright kaldığı yerden devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Fraport TAV Antalyaspor
ABONE OL

Haji Wright kaldığı yerden devam ediyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da ABD'li forvet Haji Wright, geçen sezon gösterdiği performansa kaldığı yerden devam ediyor. Genç golcü, ligde oynanan ve 5-2 kazanılan Trabzonspor maçında 2 gol atarak yıldızlaştı

Haji Wright kaldığı yerden devam ediyor

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında Trabzonspor'u 5-2 mağlup ederek bu sezon evinde ilk galibiyetini elde etti. Kırmızı-beyazlılar bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltirken, bordo-mavili ekip de haftayı 6 puanla tamamladı. Kırmızı-beyazlıların gollerini Fernando Martins, Haji Wright (2) ve Gökdeniz Bayrakdar (2) kaydetti.

Akdeniz ekibinin aldığı galibiyetin en büyük mimarı ABD'li forvet oyuncusu Haji Wright oldu. 24 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda bulunduğu Antalyaspor'da gösterdiği performansla Trabzonspor başta olmak üzere Avrupa ve Türkiye'den birçok takımın transfer listesine girmişti. Uzun uğraş sonucu tekrar Fraport TAV Antalyaspor ile anlaşan ve 3 yıllık sözleşme imzalayan Wright, sezona da etkili başladı.

3 maçta 3 gol, 1 asist

Geçtiğimiz sezon toplamda 35 kez giydiği Antalyaspor formasıyla 15 gol, 2 asistlik performans ortaya koyan Haji Wright, bu sezon ligde oynanan 3 maçta 3 gol ve 1 asiste imza attı. Wright, transfer listesinde bulunduğu Trabzonspor'a karşı oynanan maçta biri penaltıdan olmak üzere 2 gol kaydederken, sonradan oyuna giren Gökdeniz Bayrakdar'ın attığı golün de asistine imza attı. Genç golcü geçen hafta deplasmanda oynanan ve 1-0 kazanılan Ümraniyespor maçında takımının tek golüne imza atarak galibiyeti getirdi.

"Genç yaşta Dünya Kupası'na gitmek istiyorum"

Mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa konuşan Haji Wright, çok önemli bir takıma karşı oynadıklarını ve galibiyet aldıklarını ifade etti. Wright, "Zorlu bir rakibe karşı 2-0 öne geçmemize rağmen iyi bir oyun ortaya koyduk. Gollerimle takıma katkı vermeye ve en çok mücadele eden oyuncu olmaya çalışıyorum. Katar'da oynanacak Dünya Kupası'na bu genç yaşımda gitmek istiyorum" dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Fenerbahçe'de ayrılık! Tisserand...
FUTBOL Fenerbahçe'de ayrılık!
Marsilya'da Cengiz Ünder krizi! Tudor, 18 dakikada oyundan çıkarttı ve... - Son dakika spor haberleri
FUTBOL Tudor'dan Cengiz Ünder'e şok
Beşiktaş'ın Karagümrük maçı muhtemel 11'i - Son dakika spor haberleri
FUTBOL Ismael'in 11'i belli!
Galatasaray transferde hız kesmiyor! Sol bek için sürpriz isim: Fode Ballo-Toure... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri
FUTBOL Galatasaray'dan sol bek hamlesi!
Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? BJK maçı bugün mü oynanacak? Beşiktaş ilk 11! Beşiktaş Karagümrük maçı biletleri ne kadar, kaç TL?
FUTBOL Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman?
Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fener'in Maxi Gomez planı
FUTBOL Fener'in Maxi Gomez planı
Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün oynanacak? Fenerbahçe Adana Demirspor maçı biletleri ne kadar, kaç TL? FB maçı bugün mü oynanacak?
FUTBOL Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman?
Bugün hangi maçlar var 21 Ağustos 2022 Pazar? Bugün kimin maçı var ve hangi kanalda şifresiz canlı izleniyor? Hangi lig hangi kanalda yayınlanıyor?
FUTBOL Bugün hangi maçlar var 21 Ağustos 2022?
Antalyaspor - Trabzonspor maçının yazar yorumları: Endişe etmemek mümkün değil! - Son dakika Trabzonspor haberleri
FUTBOL Avcı tehlikenin farkın da mı?
Galatasaray transfer haberleri: Nwakaeme imzaya kaldı - Spor haberleri
FUTBOL Nwakaeme imzaya kaldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.