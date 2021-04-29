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HaberlerGündemGüvenlikOPERASYON! Son dakika: Hakkari ve Şırnak'ta Eren operasyonları başlatıldı!
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Son dakika haberi Hakkari ve Şırnak'ta Eren operasyonları başlatıldı!

İçişleri Bakanlığınca, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile eş zamanlı olarak Şırnak ve Hakkari'da Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonları başlatıldı. Operasyonlara jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 5 bin 280 personel katılıyor

OPERASYON! Son dakika: Hakkari ve Şırnak'ta Eren operasyonları başlatıldı!
Hakkari ve Şırnak'ta Eren operasyonları başlatıldı!
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HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Irak’ın kuzeyinde icra edilmekte olan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları ile eş zamanlı ve koordineli olarak yurt içinde; Şırnak'ta "Eren Cudi-Besta" ve Hakkari'de "Eren Kazan-Oğul” operasyonları başlatıldı.



Operasyonlarda Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH),Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 5.280 personel [(352) operasyonel tim] görev alıyor.

11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam (22) terörist etkisiz hale getirildi, (75) işbirlikçi yakalandı, (666) mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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