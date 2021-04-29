Hakkari ve Şırnak'ta Eren operasyonları başlatıldı! 0:00 / 0:00

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İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Irak’ın kuzeyinde icra edilmekte olan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları ile eş zamanlı ve koordineli olarak yurt içinde; Şırnak'ta "Eren Cudi-Besta" ve Hakkari'de "Eren Kazan-Oğul” operasyonları başlatıldı.