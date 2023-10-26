Son dakika haberi Hamas'tan rehine açıklaması! Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında şu ana kadar ellerindeki İsrailli esirlerden 50'sinin öldüğünü duyurdu.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde tarafından yapılan açıklamada, "Kassam Tugayları, Siyonistlerin Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardıman ve saldırılar sonucu yaklaşık 50 Siyonist esirin öldüğünü tahmin ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Ebu Ubeyde, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada, ellerinde aralarında üst düzey askerlerin de bulunduğu 200 ile 250 arasında esir olduğunu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 22 esirin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.