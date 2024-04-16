Hasan Arat: Yüzde 50'ye yüzde 50

Basın mensuplarına konuşan Hasan Arat, yerli ve yabancı teknik direktör adaylarının olduğunu belirtti.

Arat, şöyle konuştu: “Yerli ve yabancı alternatiflerimiz var. Uyum sağlayıp sağlayamayacaklarına bakıyoruz. Kırılgan bir dönemdeyiz ve hassas davranacağımızı bilmenizi istiyorum. Kupayı kazandıktan sonra bazı şeyleri paylaşacağım. Yerli ve yabancı hoca ihtimali %50-%50”

TFF'yi de eleştiren Arat, “Yapay zekaya sordum ama federasyonu anlamakta zorlanıyor. Hakem atamalarını yapay zeka yapacak demişlerdi ama hala istedikleri hakemleri istedikleri maçlara atıyorlar. Yapay zekaya bir yönetici müdahalesi olursa orada güven kaybolur.