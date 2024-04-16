Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hasan Arat: Yüzde 50'ye yüzde 50 - Beşiktaş için yeni teknik direktör açıklaması - Beşiktaş Haberleri

        Hasan Arat: Yüzde 50'ye yüzde 50

        Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktöre dair açıklama yaptı. Arat, "Yerli ve yabancı hoca ihtimali yüzde 50'ye yüzde 50" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 13:38 Güncelleme: 16.04.2024 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni hoca sözleri: Yüzde 50'ye yüzde 50
        ABONE OL
        ABONE OL

        Basın mensuplarına konuşan Hasan Arat, yerli ve yabancı teknik direktör adaylarının olduğunu belirtti.

        Arat, şöyle konuştu: “Yerli ve yabancı alternatiflerimiz var. Uyum sağlayıp sağlayamayacaklarına bakıyoruz. Kırılgan bir dönemdeyiz ve hassas davranacağımızı bilmenizi istiyorum. Kupayı kazandıktan sonra bazı şeyleri paylaşacağım. Yerli ve yabancı hoca ihtimali %50-%50”

        TFF'yi de eleştiren Arat, “Yapay zekaya sordum ama federasyonu anlamakta zorlanıyor. Hakem atamalarını yapay zeka yapacak demişlerdi ama hala istedikleri hakemleri istedikleri maçlara atıyorlar. Yapay zekaya bir yönetici müdahalesi olursa orada güven kaybolur.

        Bir yerde sıkıntı varsa seçimleri uzatmadan yapmak gerekir. Spordan anlayan kişilerin göreve gelmesi gerekiyor. Kurumların da mutlaka seçimle gelmesi gerekiyor. Oranın da rekabete ihtiyacı var. VAR’da yabancı hakem olması iyi çünkü rekabet artıyor.” dedi.

        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        "Çelme takacak rakip yok"
        "Çelme takacak rakip yok"
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Akşam egzersizi önerisi!
        Akşam egzersizi önerisi!
        Babaannesini ziyarete giderken sırtından vuruldu!
        Babaannesini ziyarete giderken sırtından vuruldu!
        Selektörle radar uyarısı cezaları iptal edildi
        Selektörle radar uyarısı cezaları iptal edildi
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması
        İtalya'da kriz yaratan modelin adı değişti
        İtalya'da kriz yaratan modelin adı değişti
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        Ticaret Bakanlığı'ndan 'İsrail' açıklaması
        Ticaret Bakanlığı'ndan 'İsrail' açıklaması
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Suçlu kim?
        Suçlu kim?