'Yılbaşından itibaren somut neticeler göreceğiz'

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Hasankeyf- Gercüş Tüneli açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Hasankeyf-Gercüş Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yılbaşından itibaren hedeflerimizin somut neticelerini almaya başlayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bu toprakların bize sunduğu nimetlerin şükrünü elimizdeki imkanları en iyi şekilde kullanarak değerlendirebiliriz.

Onlar kirli hesapların, karanlık odakların, sinsi hayallerin peşindedir. Biz ise ülkemizin tamamını zenginleştirerek Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına almak için mücadele ediyoruz.

2023te Türkiye yüzyılı ahdimizin etrafında kenetlenerek ülkemizi dünyada hak ettiği yere taşıyacağız.

Türkiye'yi küresel krizden ayrıştırma ve hedeflerine doğru yoluna devam ettirme çabamızın somut neticelerini yılbaşından itibaren daha iyi göreceğiz.

Medeniyetin, tarihin, kültürün, petrolün şehri Batman'ın sanayisi, tarımı, ticareti ile önündeki fırsatları kullanacağından şüphe duymuyorum.

Uluslararası boyutu da olan sinsi kampanyalara ve sabotaj girişimlerine rağmen barajımızı tamamlayarak ülkemizin hizmetine sunduk. Bununla da kalmadık. Baraj gölü alanı içerisinde kalan yerleşim yerlerimizi tüm alt yapısı ve üst yapısıyla yeniden inşa ettik.

Ülkemizde varlık içinde yokluk çektirmeye çalışanlar sinsi hayallerin peşindeler.

Darbelerle ön kesenler bir daha kazanamayacak.

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