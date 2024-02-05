Son dakika haberi Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildi
Giriş: 05.02.2024 - 16:03 Güncelleme: 05.02.2024 - 16:14
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin binaları yıktığı ve binlerce insanın ölümüne neden olduğu Hatay'da afetin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
Kararı Hatay Valiliği duyurdu.
Fotoğraf: AA