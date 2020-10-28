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Son dakika haberi Hatay'daki saldırı girişimiyle ilgili flaş gelişme!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 2 PKK'lı teröristin saldırı girişimiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla 4 ilde 5 zanlı gözaltına alındı

Son dakika: Hatay'daki saldırı girişimiyle ilgili flaş gelişme! - Haberler
Hatay'daki saldırı girişimiyle ilgili flaş gelişme!
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AA

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede önceki gün meydana gelen olayın ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

AA'nın haberine göre, PKK'lı 2 teröristin Payas ilçesinde önce bir vatandaşın aracını gasbedip sonra İskenderun ilçe merkezine geldiği anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İskenderun ilçe merkezine gelen 2 bölücü terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerince durdurulması sonucunda çıkan çatışmada, bir terör örgütü üyesi üzerinde bulunan patlayıcının infilak etmesi sonucu öldü, diğeri ise olay yerinden kaçarak saklandığı yerde çıkan çatışma sonucunda etkisiz hale getirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında, bugün İstanbul, Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır'da olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı."

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