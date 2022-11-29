AA

Anayasa Mahkemesince, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatma davası dosyasına sunduğu ek savunma, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tebliğ edildi.

AA'da yer alan habere göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davada yasal süreç devam ediyor.

İddianamenin 21 Haziran 2021'deki kabulüyle başlayan yargılama sürecinde, ceza davası prosedürü izleniyor. Davada, iddianameye karşı partinin ön savunma yapması, ardından Başsavcılığın esas hakkındaki görüşüne karşı da savunmasını hazırlaması gerekiyor.

Yasal prosedür gereği, bu işlemler sürerken gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebiliyor.

Süreçte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının dosyaya yeni deliller sunması nedeniyle bunlara karşı savunma yapmak için Anayasa Mahkemesinden ek süre talep eden HDP, verilen bu sürelerin tamamlanmasıyla 25 Kasım'da ek savunmasını Yüksek Mahkemeye verdi.

HDP tarafından Anayasa Mahkemesine sunulan ek savunma, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tebliğ edildi.

HDP'nin ek savunmalarının tamamlanmasının ardından Anayasa Mahkemesince belirlenecek tarihlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

Bütün sürecin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

15 ÜYENİN 10'UNUN OY ÇOKLUĞUYLA KARAR VERİLEBİLECEK

HDP hakkındaki kapatma davasını, 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla, yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Anayasa Mahkemesinin, siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde bu kişiler, kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacak.