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Son dakika haberi Hırdavat deposunda facia: 4 ölü!

İstanbul Arnavutköy'de hırdavat ürünlerinin depolandığı bir iş yerinde yangın çıktı. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi Hırdavat deposunda facia: 4 ölü!
Hırdavat deposunda facia: 4 ölü!
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DHA

İlçede 4 katlı apartmanın bodrum katında bulunan hırdavat deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı.

DHA'nın haberine göre, mahallelinin içeride çalışan kişilerin olduğunu söylemesi üzerine itfaiye ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. Duman tahliyesi de yapılan depoda yabancı uyruklu olduğu belirtilen 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ekiplerin yoğun uğraşının ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangınla ilgili soğutma çalışması yapılıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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