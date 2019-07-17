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HaberlerDünya

Son dakika haberi! Husiler'den Suudi Arabistan havalimanına saldırı!

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Son dakika... Yemen'deki Husi güçlerinin askeri sözcüsü, Husiler'in Suudi Arabistan'ın Jizan Havalimanına İHA (drone) ile saldırdıklarını duyurdu

Son dakika

Yemen'deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Cizan Havaalanı'na geniş çaplı saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Yahya Seri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kasıf 2" insansız hava araçlarıyla (İHA) Cizan Havaalanı'na gerçekleştirilen saldırıda SuudiArabistan'a ait İHA'ların bulunduğu hangarların hedef alındığını belirtti.

Saldırı sonrası alandaki hava trafiğinin durduğunu aktaran Seri, "Saldırı, koalisyon güçlerinin operasyonları ve Yemen halkına yönelik devam eden ablukasına bir yanıt olarak gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ile Riyad yönetiminden henüz konuya ilişkin açıklama gelmedi.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak Cizan ve Abha havaalanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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