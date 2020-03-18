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Son dakika haberi İBB'den koronavirüs için yeni önlem ve destekler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Valilik ile yapılan toplantı sonrası koronavirüs önlem ve desteklerini açıkladı. Buna göre sağlık çalışanlarına toplu taşıma ve İspark ücretsiz olacak. Borcu nedeniyle suyu kesilen 50 bin hane ve iş yerine su verilecek. Abonman kartlarının kullanımı 30 Nisan'a uzatılacak ve 30 bin öğrenciye 3 bin 200 TL burs verilecek

ibb
HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,  koronavirüs salgını dolayısıyla bazı tedbirler alındığını açıkladı. İmamoğlu'nun açıkladığı tedbirler şöyle:

- Tüm sağlık çalışanlarına bu süreçte toplu taşıma ve İSPARK ücretsiz olacak

- Borcu nedeniyle suyu kesilmiş 50 bin hane ve işyerinin suyu açılacak

- Abonman kartlarının kullanım süresi 31 Mart’tan 30 Nisan'a uzatıldı

- 31 Mart’ta 30 bin üniversiteliye 3200 TL burs yatacak

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