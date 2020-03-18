Koronavirüs: Sağlık sorunu olanlar için öneriler

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgını dolayısıyla bazı tedbirler alındığını açıkladı. İmamoğlu'nun açıkladığı tedbirler şöyle:

- Tüm sağlık çalışanlarına bu süreçte toplu taşıma ve İSPARK ücretsiz olacak

- Borcu nedeniyle suyu kesilmiş 50 bin hane ve işyerinin suyu açılacak

- Abonman kartlarının kullanım süresi 31 Mart’tan 30 Nisan'a uzatıldı

- 31 Mart’ta 30 bin üniversiteliye 3200 TL burs yatacak

— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 18, 2020

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