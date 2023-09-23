Icardi, Burak Yılmaz'ı geçti
Arjantinli futbolcu, Süper Lig'de ilk 11'de çıktığı son 12 karşılaşmada da ağları havalandırdı
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Medipol Başakşehir karşısında attığı golle başarılarına bir yenisini daha ekledi.
Arjantinli futbolcu, Süper Lig'de ilk 11'de çıktığı son 12 karşılaşmada da ağları havalandırdı.
Mauro Icardi, Trabzonspor forması altında Süper Lig'de 2010-2011 sezonunun son ve 2011-2012 sezonunun ilk bölümünü kapsayan bölümde ilk 11'de çıktığı 11 maçta gol atan Burak Yılmaz'ı da geride bıraktı.
Öte yandan Mauro Icardi, bu sezon forma giydiği 10 resmi müsabakadaki gol sayısını 9'a çıkardı.
Süper Lig'de forma giydiği son 4 müsabakada 6 gol atan Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez skoru değiştirerek takımına katkı verdi.