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Son dakika haberi İçişleri: 1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, "İkna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarına her geçen gün yenileri ekleniyor, 1 örgüt mensubu daha Şanlıurfa’da güvenlik güçlerine teslim oldu" açıklamasında bulundu

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HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, teröristin 6 yıldır örgütün dağ kadrosunda olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Bakanlık koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışması sonucunda, 6 yıldır örgütün dağ kadrosunda olan ve son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen 1 örgüt mensubu, ailesinin de ikna çalışmalarına desteğiyle bugün Şanlıurfa’da güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 129’a yükseldi."

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