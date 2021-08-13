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Son dakika haberi İçişleri: 1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, "İkna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu" açıklamasında bulundu

Son dakika haberi İçişleri: 1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı, Avrupa ve Belçika'da Basın yayın faaliyeti yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 127'ye yükseldi" denildi.

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