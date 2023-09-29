Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: FETÖ'ye 11 ilde 'Transfer Operasyonu' 52 gözaltı - FETÖ operasyon, FETÖ baskın

        Yerlikaya: FETÖ'ye 11 ilde 'Transfer Operasyonu' 52 gözaltı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 15 Temmuz hain darbe girişiminde yer almış tutuklu ve hükümlü FETÖ üyelerine yurt içi ve yurt dışından topladıkları paralarla yardım eden 52 FETÖ şüphelisi, "Transfer operasyonu" ile yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 08:34 Güncelleme: 29.09.2023 - 08:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yerlikaya: FETÖ'ye 11 ilde "Transfer Operasyonu!"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgiyi verdi: "Antalya İl Jandarma Komutanlığı, TEM Daire ile İstihbarat Başkanlıklarımızca, FETÖ finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda:

        FETÖ'den tutuklu, hükümlü şahıslar ile ailelerine yurtiçi ve yurtdışından transfer edilen paralarla maddi destek sağlayan 52 FETÖ mensubu şüpheliye yönelik, Antalya merkezli toplam 11 ilde (Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Isparta, Denizli, İzmir, Bursa, Kocaeli, Ankara) operasyon düzenlendi.

        Operasyonlar neticesinde şüphelilerin tamamı yakalandı; haklarında adli işlemler başlatıldı. Operasyonu düzenleyen Jandarmamızı tebrik ediyorum. Halkımızın üzerine ateş açan, tanklarla ezmeye çalışan hainlere göz açtırmayacağız."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #FETÖ
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ankara'da doğalgaz patlaması!
        Ankara'da doğalgaz patlaması!
        11 günlük gelindi... Balayı yolunda ölüm!
        11 günlük gelindi... Balayı yolunda ölüm!
        51 yıllık "panda diplomasisi" sona eriyor
        51 yıllık "panda diplomasisi" sona eriyor
        Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı
        Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı
        Gök gürültülü sağanak... Sıcaklıklar düşüyor
        Gök gürültülü sağanak... Sıcaklıklar düşüyor
        "Arsa üretiminde özel sektör - devlet iş birliği sağlanacak"
        "Arsa üretiminde özel sektör - devlet iş birliği sağlanacak"
        Eris varyantı açıklaması: Artık solunum yolu...
        Eris varyantı açıklaması: Artık solunum yolu...
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        İngiltere'de tek kullanımlık plastik yasağı başlıyor
        İngiltere'de tek kullanımlık plastik yasağı başlıyor
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu!
        Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        KKM'deki düşüşte sert fren
        KKM'deki düşüşte sert fren
        13. harika: Fenerbahçe!
        13. harika: Fenerbahçe!
        Rotterdam'da öğrenci dehşeti: Üç kişi öldü
        Rotterdam'da öğrenci dehşeti: Üç kişi öldü
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        Gezi davasında karar çıktı
        Gezi davasında karar çıktı
        Fenerbahçe 6'ncı viteste!
        Fenerbahçe 6'ncı viteste!