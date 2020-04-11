Son dakika haberi İçişleri Bakanlığı: Yasağı ihlal eden 2 bin 756 kişiye işlem

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İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağının ilk gününe ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilimizde dün gece saat 24.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağı başlamış olup yarın gece saat 24.00’a kadar devam edecektir.

Söz konusu yasak kapsamında 31 ilimizdeki vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekmek gibi zorunlu ihtiyaçları valilik ve kaymakamlıklarca oluşturulan vefa sosyal destek grupları, yerel yönetimler, muhtarlar ve fırın esnafı vasıtasıyla karşılanmaktadır.

BÜYÜK ÖLÇÜDE UYULDU

31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımızın neredeyse tamamı sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağlamıştır.

2 BİN 756 İHLALE İŞLEM

Ancak bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha ve TCK’nın ilgili kanun maddeleri kapsamında adli ve idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden 2 bin 756 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirilmiştir.

VATANDAŞA TEŞEKKÜR

Vatandaşlarımıza, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aldığımız tedbirlere, göstermiş oldukları duyarlı yaklaşımdan dolayı teşekkür ederiz.