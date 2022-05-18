İçişleri duyurdu! Afrin'de canlı bomba saldırısı önlendi 0:00 / 0:00

Son dakika... İçişleri Bakanlığı Afrin'de bir canlı bomba saldırısının önlendiğini duyurdu. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü (Afrin) tarafından yapılan çalışmalarda;

2 yabancı uyruklu kadının canlı bomba eylemi için Mümbiç’ten hareketle Aziz üzerinden Afrin'e geleceği bilgisi elde edildi.

Bugün yapılan operasyonla PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu 2 terörist yakalandı.

Teröristlerin üzerlerinde yapılan aramada, uzaktan kumanda düzeneği, toplam 5,6 kg C4 tipi plastik patlayıcı ve demir bilyelerle güçlendirilmiş 4 adet elektrikli fünye ateşleme sistemi olan canlı bomba yeleği ele geçirildi."