İçişleri Bakanlığı, 21 Mart'ta ülke genelinde yapılan denetimlerde 3 bin 847 işletme/iş yeri ve kişiye işlem uygulandığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kontrollü normalleşme döneminde konu bazlı tematik denetimler kesintisiz devam ediyor. Bu kapsamda, 21 Mart 2021 tarihinde tüm il ve ilçelerimizde restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, havalimanı, gar, otogar, otel, konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesislerinde denetim faaliyeti gerçekleştirildi.

5 bin 608 yönetici personelin (vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü) katılım sağladığı denetimlerde 83 bin 062 personelden oluşan 20 bin 391 ekip görev yaptı.

Gün boyu süren denetimler kapsamında; 65 bin 502 restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali, 17 bin 721 şehir içi toplu ulaşım aracı, 7 bin 392 şehirlerarası toplu ulaşım aracı, 1.123 havalimanı, gar, otogar, 7 bin 4 otel, konaklama tesisi, kayak oteli ve tesisi kontrol etti.

Denetimlerde 421 işletme/iş yeri ile 3 bin 593 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi. Toplam 296 iş yeri/işletme tedbirlere uyması konusunda uyarılırken 3 bin 847 işletme/iş yeri ve kişiye işlem uygulandı.

Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 126 suç duyurusunda bulunuldu ve 39 araç faaliyetten men edildi."

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