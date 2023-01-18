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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Mardin ilinde 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 (Mardin-Bagok) Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. Fatih Duru' operasyonu başlatıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 655 personel 50 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor."