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Son dakika haberi İçişleri: Gri kategorideki terörist Süleyman Öztürk etkisiz

İçişleri Bakanlığı, Eren-5 Operasyonları kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Terör Arananlar listesinde gri kategoride yer alan 'Cilo' kod adlı Süleyman Öztürk'ün etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Son dakika haberi İçişleri: Gri kategorideki terörist Süleyman Öztürk etkisiz
İçişleri: Gri kategorideki terörist Süleyman Öztürk etkisiz
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Eren-5 Operasyonları kapsamında, Mardin'in Nusaybin ilçesi Çalıköy Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristin, Terör Arananlar listesinde gri kategoride yer alan 'Cilo' kod adlı Süleyman Öztürk olduğu belirlendi.

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