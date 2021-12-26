Son dakika: 'İBB'deki bazı çalışanlar için özel teftiş başlatıldı

İçişleri Bakanlığı: İBB'ye 'özel teftiş' başlatıldı 0:00 / 0:00

AA

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işbaşı yaptırılanlardan bazılarının, terör örgütleriyle iltisaklı ve irtibatlı olduğuna yönelik iddia ve tespitlere ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden, 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesinde DİAYDER referansıyla PKK terör örgütü irtibatlı/iltisaklı kişilerin yerleştirildiğine yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan tespitler sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamedeki iddia ve tespitler de bahse konu özel teftişin kapsamındadır."