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Son dakika haberi İçişleri'nden 'hafta sonu kısıtlaması' açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması geçen hafta olduğu gibi cumartesi akşam 20.00'den pazar saat 10.00'a, pazar akşamı 20.00'den pazartesi sabah 05.00'e kadar uygulanacak

Son dakika haberi İçişleri'nden 'hafta sonu kısıtlaması' açıklaması

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu hafta sonu; 28 Kasım Cumartesi günü saat 20:00’den 29 Kasım Pazar günü saat 10:00’a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20:00’den 30 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar uygulanacaktır.

Geçen hafta illerimize gönderdiğimiz 'Koronavirüs Yeni Tedbirleri' konulu genelgemizde belirtilen 'açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar' ile 'istisna kapsamında olan kişiler' başlıkları altındaki maddeler, bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında da aynı şekilde geçerli olacaktır."

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