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HaberlerGündemSon dakika haberler... İçişleri'nden Tunceli'deki operasyonla ilgili flaş açıklama!
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Son dakika haberi! İçişleri'nden Tunceli'deki operasyonla ilgili flaş açıklama!

İçişleri Bakanlığı, "Tunceli'nin Ovacık kırsalında 31 Mayısta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya yükseldiği belirlendi" açıklamasında bulundu

son dakika
HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; 31 Mayıs’ta Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmişti.

Devam eden operasyonda bugün yapılan arama tarama faaliyetlerinde 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

Böylelikle bugün ele geçirilen teröristlerle birlikte Tunceli Ovacık kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6’ya yükselmiştir."

Açıklamada ayrıca teröristlerle birlikte, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 1 adet büyük telsiz ile çok sayıda mühimmat ve yaşamsal malzemelerin de ele geçirildiği, bölgede de operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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