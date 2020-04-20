DHA

Kaza, Dolmabahçe Caddesi Milli Saraylar Resim Müzesi önünde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dolmabahçe Caddesi Karaköy istikameti üzerinde Resim Müzesi'ne giriş yapmak isteyen iki kamyonet yol kenarında durunca, arkadan gelen İstanbul Otobüs A.Ş'ye bağlı belediye otobüsü duramayarak kamyonete çarptıktan sonra ağaca vurdu.

DHA'nın haberine göre, aydınlatma direğini deviren otobüs güçlükle durdu. Kazada otobüs şoförü ile iki kamyonetin sürücüleri yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza esnasında otobüsün boş olması olası bir facianın önüne geçti. Kaza nedeniyle Dolmabahçe Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Kaza yapan kamyonetlerin çekilmesinin ardından caddede trafik kontrollü olarak verilmeye başlandı.

KAMYONLAR DÖNERKEN OTOBÜS ÇARPTI

Görgü tanığı Vedat Altın "İki kamyon buradan Resim Müzesine dönüyordu. O sırada arkadan gelen otobüs kamyona çarptı. Kazada şoförler hafif yaralandı. Onlar da hastaneye kaldırıldı" dedi.

Polisin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.