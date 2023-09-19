Son dakika haberi İETT otobüsü devrildi, yaralılar var!
İstanbul Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde İETT otobüsü devrildi. Yaralılar var. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Giriş: 19.09.2023 - 16:09 Güncelleme: 19.09.2023 - 16:30
Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde İETT'ye bağlı körüklü otobüs devrildi. Yaralılar var. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Otobüs tahliye edilirken, yaralanan yolcular çevredeki hastanelere götürüldü.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor