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İki çanta içerisinde insan kemikleri bulundu! 0:00 / 0:00

İHA

Edinilen bilgilere göre, Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi’nde dün akşam bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Çark Deresi’nde bir çantanın içerisinde insana ait olduğu tahmin edilen et ve kemik parçaları buldu.

İHA'nın haberine göre, olay yeri inceleme ekiplerinin derede yaptığı geniş çaplı araştırma sonrasında çanta içerisindeki parçalar incelenmek ve kimlik tespiti yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsünde bulunan Otopsi Merkezine gönderildi.

Yapılan ilk incelemelerden sonra çanta içerisinde bulunan parçaların insana ait olduğu belirlendi. Parçalardan alınan doku örneği, DNA profilinin çıkartılarak kayıp başvurularıyla karşılaştırılması amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

BİR ÇANTA DAHA BULUNDU

Öte yandan bölgede cansız bedenin parçalarının bulunması için çalışma başlatılırken, ekipler yeni bir çanta daha buldu. Çantanın içerisinden yeniden et ve kemik parçaları çıktı. Geniş güvenlik önlemi alınan bölgede ekipler çantayı incelemek için çalışma başlattı.