Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonun ikinci gününe 158,4 kilometrelik Selçuk (Efes)-Alaçatı etabı geçildi.

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti önünden start alan 25 takımdan 165 bisikletçi, Gümüldür, Seferihisar, Güzelbahçe ve Urla'dan geçerek Çeşme Alaçatı'da finiş yaptı.

Rüzgar ve yağış nedeniyle zorlu koşullarda gerçekleştirilen etap, sprint finişine sahne oldu. Son 500 metrede Sam Bennett, Jasper Philipsen ve Caleb Ewan gibi önemli sprinterlerin yer aldığı mücadeleden Avustralya'nın BikeExchange-Jayco takımından Avustralyalı bisikletçi Kaden Alexander Groves ilk sırada ayrıldı. Etabı 4 saat 2 dakika 11 saniyede tamamlayan Groves, bu birincilikle genel klasman liderliğini devraldı.

Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Jasper Philipsen ikinci, Almanya'nın Bora-Hansgrohe takımından İrlandalı Sam Bennett de üçüncü oldu.

4 mayo, 2 sporcuya gitti

Turda ilk günü üçüncü, ikinci günü ise lider tamamlayan Kaden Groves, genel klasman liderliğine yükselerek turkuaz mayoyu Belçika'nın Lotto Soudal takımından vatandaşı Caleb Ewan'dan devraldı. Groves, en iyi sprinterin giydiği yeşil mayonun da sahibi oldu.

En iyi tırmanışçının giydiği kırmızı mayo ile Türkiye güzellikleri adına verilen beyaz mayoyu ise ABD'nin Wildlife Generation Pro takımından Noah Granigan elde etti.

Granigan, kırmızı mayoyu Arkea-Samsic takımından Nicolas Edet'ten, beyaz mayoyu ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Vitaliy Buts'tan aldı.

Quintana'nın şanssızlığı

Turun iddialı sporcularından biri olan Fransa'nın Arkea-Samsic takımından Kolombiyalı tırmanışçı Nairo Quintana, bitime 3 kilometre kala kaza yaptı. Bugün 2. kez kazaya karışan yıldız sporcu, bisikletinin değiştirilmesiyle yarışı tamamladı.

Ayrıca Arkea-Samsic'ten Nacer Bouhanni ile İspanya temsilcisi Burgos-BH'den Manolo Penalver Aniorte yarıştan çekildi.