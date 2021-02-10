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Son dakika haberler... Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ifade verdi

Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ, 4 Ocak'ta bir gazetede yeni çıkan kitabı hakkında yaptığı söyleşisinde kullandığı sözler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi

Son dakika haberi: İlker Başbuğ ifade verdi - Haberler
İlker Başbuğ ifade verdi
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DHA

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 4 Ocak'ta bir gazetede yeni çıkan kitabının yaptığı söyleşisinde kullandığı sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında ifade verdi.

DHA'nın haberine göre İlker Başbuğ, avukatı İlkay Sezer ile birlikte bugün İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Cumhuriyet Gazetesi'nde 4 Ocak'ta yaptığı söyleşide, "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi" ifadelerini kullanan Başbuğ, bu sözleri nedeniyle hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından adliyeden ayrılan Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer sosyal medya hesabı üzerinden basın açıklaması paylaştı.

Açıklamada, "Müvekkilimiz İlker Başbuğ, kendisi hakkında yapılan suç duyurularına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın daveti üzerine bugün ifade vermiştir" dedi.

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