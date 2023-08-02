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        Haberler Gündem Politika Son dakika haberleri: Ekrem İmamoğlu'ndan görüşmeyle ilgili açıklama - CHP haberleri

        İmamoğlu'ndan görüşmeyle ilgili açıklama

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP-SHP genel başkanlarıyla görüşmesiyle ilgili soruya, "Sohbet ettik, çok faydalandık. Önümüzdeki günlerde zamanlarda, alacağımız kararlarda ya da çizeceğimiz yolculukta büyük katkılar sunacağını söyleyebilirim" diye yanıt verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 13:56
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        İmamoğlu'ndan görüşmeyle ilgili açıklama
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        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir'de inşa edilecek olan İçerenköy Spor Tesisinin temel atma törenine katıldı.

        DHA'da yer alan habere göre tören sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, eski CHP-SHP genel başkanlarıyla Beylikdüzü'nde gerçekleştirdikleri buluşmanın detaylarının sorulması üzerine, "Üç genel başkanımızı, Hasan Akgün başkanımız Büyükçekmece festivalinde ağırlayacağını duyunca kendileriyle Beylikdüzü'nde buluştuk. Orada özel, şahsıma ait bir sergi salonu var. Orayı beraber gezdik, yemek yedik.

        "PARTİMİZİN GELECEĞİNİ KONUŞTUK"

        Sizinle paylaşamayacağım, partimizin, güncel konuları, geleceği konuştuk. Çok faydalandım. Önümüzdeki günlerde zamanlarda, alacağımız kararlarda ya da çizeceğimiz yolculukta büyük katkılar sunacağını söyleyebilirim" dedi.

        İmamoğlu, "Her değerli fikri mutlaka gündemimize alıyoruz. Zaten meseleyi bir makam meselesinin çok ötesinde değerlendirdiğimi, ülkemizi, vatanımı, milletimi, şehrimi, 16 milyon hemşehrimi, partimi, partililerimi düşünecek ve bu konuda en sağlıklı kararı vermek zorunda olduğumuzu ben ve benim gibi düşünen insanlar zaten biliyor. Değerlendirmemiz o çerçevede olmaya devam edecektir" diye konuştu.

        #CHP
        #Son dakika haberler
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