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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Interpol arıyordu! 10 şüpheli yakalandı!

        Son dakika haberi Interpol arıyordu! 10 şüpheli yakalandı!

        6 ülke tarafından haklarında Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile arama kaydı bulunan 10 şüpheli "KAFES-30" operasyonuyla İstanbul'da yakalandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 08:03 Güncelleme: 11.01.2024 - 08:23
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        Interpol arıyordu! 10 şüpheli yakalandı!
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğünce 46 Ekip ve 117 Personelin katılımıyla; İran, Güney Kore, Suriye, Çin, Özbekistan ve İsviçre tarafından haklarında Interpol’ün Kırmızı Bülteni çıkarılan 10 şahsa düzenlenen “KAFES-30" operasyonları kapsamında;

        * İsviçre’de dolandırıcılık suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Taiguo LIU,

        * İran’da Dolandırıcılık suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Paria GHASEMI,

        * İran’da kara para aklama suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Omid ALAGHI,

        * İran’da Dolandırıcılık suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Reza FAKHR ATTAR,

        * İran’da Dolandırıcılık suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Edris MORADI,

        * Güney Kore’de kumar suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Tae YONG SUNG,

        * Suriye’de göçmen kaçakçılığı suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Ali ABOUYEG,

        * Çin’de göçmen kaçakçılığı suçundan kırmızı bültenle aranan Xın AN,

        * Özbekistan’da insan kaçakçılığı suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Dilnoza UMAROVA ve

        * Özbekistan’da insan ticareti suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Mavluda ULMASOVA yakalandı.

        YERLİKAYA: TEK TEK KAFESİN İÇİNE KOYACAĞIZ

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız. Operasyonu düzenleyen Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Devletimizin nefesi, terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin, suç odaklarının her zaman enselerindedir ve enselerinde olmaya devam edecektir" dedi.

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