Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
ZAP BÖLGESİNDE VURULDULAR
AA'da yer alan habere göre bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor" ifadelerine yer verildi.
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