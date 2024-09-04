Son dakika haberi Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 20 hedef vuruldu Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2 Eylül 2024 tarihinde Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine gerçekleştirilen hava harekâtı ile terör örgütü PKK'ya ait mağara, sığınak, barınak, depo ve tesislerden oluşan 20 hedef işte böyle vuruldu" denildi

Anadolu Ajansı Giriş: 04.09.2024 - 11:37 Güncelleme: 04.09.2024 - 12:16 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL