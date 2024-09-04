Son dakika haberi Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 20 hedef vuruldu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2 Eylül 2024 tarihinde Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine gerçekleştirilen hava harekâtı ile terör örgütü PKK'ya ait mağara, sığınak, barınak, depo ve tesislerden oluşan 20 hedef işte böyle vuruldu" denildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından, 2 Eylül'de Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine gerçekleştirilen hava harekatı ile terör örgütü PKK'ya ait mağara, sığınak, barınak, depo ve tesislerden oluşan 20 hedefin vurulduğu anlara ilişkin görüntülerin bulunduğu video paylaşıldı.
Paylaşımda, "Hedefleri başarıyla imha eden Hava Kuvvetlerimizin kahraman pilotlarını kutluyoruz." ifadesi kullanıldı.