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İran'da koronavirüs nedeniyle 11 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e çıktı, vaka sayısı ise 978'e yükseldi.

DSÖ ACİL DURUM İLAN ETMİŞTİ

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde, 2 bin 872'i Çin'de olmak üzere toplam 2 bin 980 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 86 bin 900'ü geçti.