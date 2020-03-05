Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünyaSon dakika haber! İran'da tüm okullar ve üniversitelere korona tatili!
ABONE OL
Habertürk Google News Abonelik

Son dakika haberi! İran'da tüm okullar ve üniversitelere korona tatili!

İran'da koronavirüs nedeniyle okullar ve üniversiteler 20 Mart'a kadar tatil edilirken, hayatını kaybeden insan sayısı 107'ye yükseldi.

son dakika haberi

İran'da ciddi bir şekilde yayılan koronavirüs sebebiyle tüm okulların ve üniversitelerin 20 Mart'ta kadar tatil edildiği duyuruldu. Öte yandan, virüs yüzünden 107 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının 3 bin 513'e yükseldiği açıklandı.

İran Spor Hekimliği'nin bugün yaptığı açıklamada, Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından alınan karar uyarınca, Kovid-19 sebebiyle ülke genelinde spor faaliyetleri 20 Mart Cuma gününe kadar durduruldu.

RUHANİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında dün açıklama yapmıştı. Ruhani salgından en kısa zamanda en düşük sayıda can kaybıyla atlatacaklarını söylerken, İran'ın neredeyse tüm eyaletlerinde koronavirüsün etkili olduğunu da belirtmişti.

İranlı yetkililer, salgının ilk günlerinde vakaları saklamak ve gerçek ölü ve enfekte kişi sayılarını saklamakla suçlanmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.

 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ukrayna'nın yeni başbakanı belli oldu! - Haberler
DÜNYAUkrayna'nın yeni başbakanı belli oldu!
Son dakika haberleri! Batı Şeria'da otel çalışanlarında koronavirüs şüphesi!
DÜNYABatı Şeria'da otel çalışanlarında koronavirüs ...
Almanya'da mültecilere destek yürüyüşü - Haberler
DÜNYAAlmanya'da mültecilere destek yürüyüşü
Son dakika haberleri! Gözler Moskova'ya çevrildi! ABD'den flaş mesaj
DÜNYAGözler Moskova'ya çevrilmişken ABD'den dikkat çeken ...
Rus uzmanlar: İdlib'te uzlaşma mümkün - Haberler
DÜNYARus uzmanlar: İdlib'te uzlaşma mümkün
Son dakika haberleri! Rus savaş uçakları İdlib'de tavuk çiftliğine sığınan sivilleri vurdu!
DÜNYATavuk çiftliğine sığınan siviller vuruldu!
Son dakika haberler: Koronavirüs (Coronavirus) İstanbul'u 'transit' geçti! Singapur'a giden yolcu... Haberler
DÜNYAKoronavirüs İstanbul'u 'transit' geçti!
İran ve Irak'ta camide namaza koronavirüs (coronavirus) engeli! - Haberler
DÜNYAİran ve Irak'ta camide namaza koronavirüs engeli!
Boko Haram lideri için 7 milyon dolar ödül! - Haberler
DÜNYABoko Haram lideri için 7 milyon dolar ödül!
Son dakika! Serakib'de rejim komutanı SİHA'yla vuruldu! - Haberler
DÜNYASerakib'de rejim komutanı SİHA'yla vuruldu!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X