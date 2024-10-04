Son dakika haberi İran Dışişleri Bakanı'ndan Lübnan'da açıklama
İsrail'in geçen ay başlattığı geniş çaplı saldırıların ardından Lübnan'ı ziyaret eden ilk İranlı üst düzey yetkili olan İran Dışişleri Bakanı Araki, "Beyrut bombalanırken burada olmam İran'ın Hizbullah'ın yanında olduğunun göstergesidir" dedi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, temaslarda bulunmak üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldi.
İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırıları günlerdir sürerken Beyrut'a gelen İran Dışişleri Bakanı Arakçi, "Beyrut bombalanırken burada olmam İran'ın Hizbullah'ın yanında olduğunun göstergesidir" dedi.
Arakçi, İran'ın Lübnan'da ateşkes çabalarını Hizbullah tarafından desteklenmesi ve Gazze'de ateşkesin sağlanması koşuluyla desteklediğini söyledi.
Diğer yandan, Arakçi, İsrail'in geçen ay başlattığı geniş çaplı saldırıların ardından Lübnan'ı ziyaret eden ilk İranlı üst düzey yetkili oldu.