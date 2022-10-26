Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ve futbolculardan İrfan Can Kahveci UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Rennes maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İrfan Can Kahveci'nin Jorge Jesus'a soru sorduğu anlarda eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.

Deneyimli teknik adam, futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin "Yarınki maçta rotasyon düşünüyor musunuz?" sorusuna "Bu durum oyuncularımızın bana karşı ne kadar açık olduğunun göstergesi. Bu soru daha önceden planlanmış bir şey değil. Kadro idmanlarda az çok belli oluyor. Soruyu bana sorarken biliyor ki yine rotasyon olacak." şeklinde yanıt verdi.

Öte yandan İrfan Can'ın teknik direktörüne sorusu salonda gülüşmelere neden oldu.