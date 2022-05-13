'İş insanlarının atacağı yapıcı adımlarla enflasyonu yeneceğiz'

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuştu. ''Enflasyonla mücadele öncelikli politikamız'' diyen Nebati, iş insanlarının atacağı yapıcı adımlarla enflasyonu yeneceklerini kaydetti. Nebati, ''Enflasyonu böyle basiretli ve ferasetli iş insanlarımızın da atacağı adımlarla, devlet-millet işbirliğiyle çözeceğiz. İş insanlarımızın da ellerini, yüreklerini taşım altına koymaya hazır olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Dünkü toplantılarda tek gündem enflasyondu, bunu masaya yatırdık'' dedi.

Enflasyonla mücadele timlerinin denetimlerini sürdürdüğünü vurguladı. ''Enflasyonist ortamı fırsatçılığa çevirmeye çalışan kimseye izin vermeyeceğiz'' dedi.

Nebati, 2022'de tarımsal desteklerin 29 milyar TL'ye yükseltildiğine dikkat çekti. Nebati, ''Türkiye tarımsal su kaynakları bakımından riskli durumda'' dedi.

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