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Son dakika haberler... İsimleri sözde karargâhta bulundu: 8 terörist yakalandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin önceki gece düzenlediği operasyonda gözaltına alınan PKK/YPG’li teröristlerin Suriyeli mültecilerin arasına sızarak İstanbul’a geldiği tespit edildi. Terör örgütü üyesi 8 teröristin yakalandığı operasyona ilişkin detaylara Habertürk ulaştı. Barış Pınarı harekatı ile PKK/PYD/YPG’den temizlenen Tel-Abyad bölgesinde terör örgütünün kullandığı sözde karargâh binalarında ele geçirilen örgütsel dokümanlar incelendi ve bazı teröristlerin kimlik bilgilerine ulaşıldı. Şahin Şen'in özel haberi...

Son dakika haberi: İsimleri sözde karargâhtan çıktı! 8 terörist yakalandı - Haberler
İsimleri sözde karargâhtan çıktı! 8 terörist yakalandı
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HABERTURK.COM

İstihbarat birimlerinin yaptığı araştırmanın ardından teröristlerden bazılarının Suriyeli mültecilerin arasına karışarak İstanbul’a geldiği tespit edildi.

Teröristlerin yerlerinin belirlenmesiyle polis operasyon düzenledi ve 8 teröristi gözaltına aldı. Yakalanan teröristlerden M.H.’nin Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerinde TSK ve SMO birliklerine karşı 2016’da Çobanbeyli ilçe merkezinde el yapımı patlayıcı yüklü araç ile düzenlenen saldırıya katıldığı belirlendi.

M.H.’nin aynı zamanda TSK ve SMO birliklerine ait bilgileri de terör örgütüne aktardığı tespit edildi. Gözaltına alınanlardan S.A.’nın Haseke bölgesinde terör örgütünün sözde istihbarat biriminde çalıştığı, B.D.’nin ise örgütün sağlık yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı.

Suriye de bulunduğu dönemde terör örgütünün silahlı kanadı içerisinde bulunan Ş.R. ile Zeytin Dalı Harekatı öncesinde Mabatlı bölgesinde örgütün silahlı eylemlerine katıldığı belirlenen ve terör örgütünün sözde Afrin asayiş yapılanması içinde yer aldığı belirlenen S.U. da operasyonda gözaltına alındı.

Yine terör örgütü PKK/YPG’nin kırsal alanında silahlı eylemlerde bulunduğu tespit edilen B.Y., Ş.D., Z.K. ve Ş.D.’de farklı adreslerde yakalanarak gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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