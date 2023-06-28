Fenerbahçe'de Jorge Jesus sonrası teknik direktör belirsizliği son buldu. Sarı-lacivertliler, daha önce 2 dönem takımı çalıştıran İsmail Kartal ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada 62 yaşındaki teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.
Tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertlilerin temmuz başında başlayacak yeni sezon kampında takımın başında olacak.
İşte o açıklama:
Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal Hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır.
İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor.
Yuvana hoş geldin FENERBAHÇE’NİN NEFERİ
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 28, 2023
FENERBAHÇE'DEKİ 3. DÖNEMİ
Sarı-lacivertli kulüpte uzun süre futbol oynamış ve 'Arap İsmail' lakabıyla simgeleşmiş deneyimli teknik direktör, iki kez teknik direktör olarak görev yaptığı Fenerbahçe'ye geri döndü.
2010-2014 yılları arasında Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'ın yardımcılığını yapan Kartal, 2014-15'te Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmuş ve 2.17'lik puan ortalaması yakalamıştı. Daha sonra Gaziantepspor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Konyaspor'u çalıştıran Kartal, Ocak 2022'de yine Fenerbahçe'nin başına geçmişti.
Sarı-lacivertlilerdeki ikinci döneminde iyi bir grafik çizen Kartal, 21 maçta 1.95'lik puan ortalaması yakalamıştı.
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