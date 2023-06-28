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Son dakika haberi İsmail Kartal resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. 62 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-lacivertli kulüpte üçüncü kez teknik adam olarak görev yapacak.

Son dakika haberi İsmail Kartal resmen Fenerbahçe'de!
HABERTURK.COM

Fenerbahçe'de Jorge Jesus sonrası teknik direktör belirsizliği son buldu. Sarı-lacivertliler, daha önce 2 dönem takımı çalıştıran İsmail Kartal ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada 62 yaşındaki teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertlilerin temmuz başında başlayacak yeni sezon kampında takımın başında olacak.

İşte o açıklama:

Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal Hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır.

İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor.

Yuvana hoş geldin FENERBAHÇE’NİN NEFERİ

FENERBAHÇE'DEKİ 3. DÖNEMİ

Sarı-lacivertli kulüpte uzun süre futbol oynamış ve 'Arap İsmail' lakabıyla simgeleşmiş deneyimli teknik direktör, iki kez teknik direktör olarak görev yaptığı Fenerbahçe'ye geri döndü.

2010-2014 yılları arasında Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'ın yardımcılığını yapan Kartal, 2014-15'te Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmuş ve 2.17'lik puan ortalaması yakalamıştı. Daha sonra Gaziantepspor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Konyaspor'u çalıştıran Kartal, Ocak 2022'de yine Fenerbahçe'nin başına geçmişti.

Sarı-lacivertlilerdeki ikinci döneminde iyi bir grafik çizen Kartal, 21 maçta 1.95'lik puan ortalaması yakalamıştı.

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