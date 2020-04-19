AA

İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi. Ülkede dün 585 olan günlük ölü sayısındaki artış bugün 410'a geriledi. Bu rakam, son 5 haftanın en düşük artışı olurken, öncesinde en düşük artış 394 ile 22 Mart'ta açıklanmıştı.

AA'nın haberine göre İspanya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölümler, 2 Nisan'da 950 ile zirve yapmıştı. Bakanlık salgın nedeniyle şimdiye kadar ölenlerin toplam sayısının 20 bin 453'e yükseldiğini bildirdi.

Ülkede, vaka sayısı düne nazaran 4 bin 218 artışla toplam 195 bin 944 oldu. Kovid-19'u yenen hasta sayısı da son 24 saatte 2 bin 695 artışla 77 bin 357'ye çıktı.

İspanya'da Madrid ve Katalonya gibi bazı özerk yönetimlerin hükümetleri, cenaze kayıtlarını ve şüpheli vakaları esas alarak salgından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısını daha yüksek veriyor.

Kovid-19'a karşı mücadelede 14 Mart'tan bu yana olağanüstü hal uygulanan İspanya'da, Başbakan Pedro Sanchez dün akşam yaptığı açıklamada, bu durumun bazı sosyal ve ekonomik alanlarda gevşetilerek 9 Mayıs'a kadar uzatılacağını duyurmuştu.

BELÇİKA'DA VAKA SAYISI 38 BİNİ GEÇTİ

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1313 artarak 38 bin 496'ya ulaştı.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 265 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 409 kişinin de taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 38 azalarak 1081'e gerilediği de vurgulandı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 1313 artarak 38 bin 496'ya çıktığı aktarılan açıklamada, 230 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 5 bin 683'e yükseldi.

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İRAN'DA CAN KAYBI 5 BİN 118'E YÜKSELDİ

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 87 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 5 bin 118'e, vaka sayısı ise 82 bin 211'e yükseldi.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 87 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 5 bin 118'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının 1343 artarak 82 bin 211'e ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur, virüse yakalanan hastalardan 3 bin 456'sının durumunun ağır olduğunu dile getirerek, 57 bin 23 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

AVUSTRALYA'DA DA ÖLÜ SAYISI 72'YE ÇIKTI

Avustralya’nın Victoria ve Yeni Güney Galler (NSW) eyaletlerinde de üç kişinin daha hayatını kaybetmesiyle yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 72’ye çıktı.