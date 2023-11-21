Son dakika haberi İsrail'den 'esir takası' açıklaması İsrail Ordusu Sözcüsü: Rehinelerin serbest bırakılması konusunda ilerleme kaydedildi ancak detaylar henüz sonuçlanmadı

İsrail Ordusu Sözcüsü: Rehinelerin serbest bırakılması konusunda ilerleme kaydedildi ancak detaylar henüz sonuçlanmadı.

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HAMAS: DETAYLARI KATAR AÇIKLAYACAK

İsrail Başbakanı Netanyahu "Rehinelerin bırakılmasıyla ilgili aşama kaydedildi" ifadelerini kullanırken Hamas'ın rehineler konusunda detayların Katar tarafından açıklanacağı belirtildi. ABD Başkanı Biden ise 'Rehine anlaşmasının yakın olduğuna inanıyorum' diye konuşmuştu.

İSMAİL HANİYE: GEÇİCİ ATEŞKESE YAKINIZ

Öte yandtan Hamas lideri İsmail Haniye: "Ateşkes yanıtımızı Katar'lı arabuculara ilettik" diye konuşmuştu.

"SUNDUĞUMUZ ÖNERİ GENİŞ ÇAPLI ATEŞKESE YOL AÇABİLİR"

Hamas yaptığı yeni açıklamada "Sunduğumuz öneri, geniş çaplı bir ateşkese varılması için yol açabilir" ifadelerini kullandı

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KATAR'DAN 'ANLAŞMA YAKIN' MESAJI

Katar da "rehineler müzakeresinde karşılaştığımız zorluk lojistik" açıklamasını yapmıştı.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir