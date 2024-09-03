İsrail Ordu Radyosu: İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı istifa etti

7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, İsrail Ordu Radyosu İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Tamir Yadai'nin istifa ettiğini duyurdu. Yadai istifa gerekçesi olarak kişisel nedenleri gösterdi.

Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor Haberi Görüntüle

İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Yadai'nin istifası, ülkede son günlerde artan protestoların ardından geldi.

İsrail ordusu, 1 Eylül'de Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı. Rehinelerin cansız bedenlerinin bulunmasının ardından İsrailliler, Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin birçok noktasında Netanyahu hükümetini Gazze'de ateşkes anlaşması imzalaması talebiyle protesto ediyor.

.png Ülkede binlerce kişinin katıldığı protestolar devam ederken, Kara Kuvvetleri Komutanı Yadai'nin istifa etmesi dikkati çekti. Yadai, son üç yıldır Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapıyordu. REKLAM Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant, Yadai'nin istifa talebini onayladığı belirtildi. Yadai'nin, yerine geçecek bir subay bulunduğunda önümüzdeki haftalarda istifa etmesi bekleniyor. Yerine kimin geçeceği ise henüz belli değil. TAMİR YADAİ KİM?